Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara bölge geneli, İç Ege ve Göller Yöresi'nin öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi ile Kuzey Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kıyı Ege'de toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27
İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 26
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İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla çok bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 17
Diyarbakır: Az bulutlu 27
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