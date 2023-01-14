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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:07:00 -
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının, Doğu Akdeniz'in doğusunun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Bingöl çevrelerinde kuvvetli ve yoğun olması beklenen yağışlar, Doğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış olan yerlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi; rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara ve Akdeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 7
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 11
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

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