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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 09:13:45 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.


Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 32


İstanbul: Az bulutlu ve açık 28


İzmir: Az bulutlu ve açık 37


Adana: Az bulutlu ve açık 38


Antalya: Az bulutlu ve açık 35


Samsun: Az bulutlu ve açık 26


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

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