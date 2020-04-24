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Aktüel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın’ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

2020-04-24 09:33:12 -
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın’ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri, Adana’nın güney kesimleri, Hatay’ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır’ın doğu kesimleri, Bitlis’in kuzey ilçeleri ve Muş’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17


İzmir: Parçalı bulutlu 22


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 18


Samsun: Parçalı bulutlu 12


Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

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