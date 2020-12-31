  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Yurtiçi Kargo’dan futbol sever çocuklara imzalı forma
Ekonomi

Yurtiçi Kargo’dan futbol sever çocuklara imzalı forma

Fanatik gazetesi tarafından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un oyuncularına ve teknik adamlarına imzalatılan formalar, Yurtiçi Kargo tarafından minik spor severlere ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 09:52:57 -
Yurtiçi Kargo’dan futbol sever çocuklara imzalı forma

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo ve Fanatik gazetesinin düzenlediği yarışmanın sonucunda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un oyuncularına ve teknik adamlarına imzalatılan formalar, Yurtiçi Kargo tarafından minik spor severlere ulaştırıldı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo ve Fanatik gazetesinin iş birliği ile düzenlenen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Yarışma, dört büyükleri tutan birer çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. Fanatik gazetesi tarafından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un oyuncularına ve teknik adamlarına imzalatılan formalar, Yurtiçi Kargo tarafından minik spor severlere ulaştırıldı.

Salgın sebebiyle spor etkinliklerinden uzak kalan minikler, Yurtiçi Kargo’nun ulaştırdığı imzalı formalarla büyük bir sevinç yaşadı. Dört büyüklerin imzalı formalarını Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Uygun’dan teslim alan Yurtiçi Kargo Avrupa Bölge Müdürü Salih Kayıkçıoğlu, Trabzon, Mardin, Gaziantep ve İstanbul’daki miniklere hediyelerini ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş formasını kazanan Halil İbrahim Süer, forma eline ulaştığında çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle Sergen Yalçın’ın da formada imzasını görünce çok şaşırdım. Mutluluktan nutkum tutuldu. Bu zamana kadar aldığım en unutulmaz yılbaşı hediyesiydi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasını Evren Demirtaş ise, "Galatasaray takımını çok seviyorum. Dolayısıyla bu imzalı formaya sahip olmak beni çok mutlu etti ve çok heyecanlandırdı. Formanın üzerinde Fatih Terim imzası ise beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını kazanan Alya Sevinç, "Formamızı giyip babamla birlikte tribünlere gidip maçları izleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu forma ve Fenerbahçe babadan miras bana." değerlendirmesinde bulunurken, Trabzonspor formasını kazanan Emre Bekaroğlu ise "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Daha önce hiç imzalı formam olmamıştı. O yüzden ilk formam kadar kıymetli." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler
Dünya

Pakistan'dan dev adım! Savaş uçaklarını alıp füzeleri ateşlediler

Hindistan ile sınır hattında büyük bir kriz yaşayan Pakistan, Çin'den 14 adet savaş uçağı aldı. Pakistan yaşanan gelişmeyi 'Ülkemiz için dön..
O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede
Gündem

O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 21 se..
Türkler yaptı, tam 44 ülke peşine düştü!
Ekonomi

Türkler yaptı, tam 44 ülke peşine düştü!

Rüzgar Enerjisi Kongresi Başkanı Hakan Yıldırım, ülkemizin rüzgar enerjisi ekipman üretiminde beşinci sıraya yükseldiğini ve Türkiye'nin 44..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay