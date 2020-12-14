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Aktüel Yurtiçi Kargo ve Fanatik'ten imzalı forma hediyeli yarışma
Aktüel

Yurtiçi Kargo ve Fanatik'ten imzalı forma hediyeli yarışma

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:23:12 -
Yurtiçi Kargo ve Fanatik'ten imzalı forma hediyeli yarışma

İSTANBUL (AA) - Yurtiçi Kargo ve Fanatik gazetesinin düzenlediği yarışmayla katılımcılar, yılbaşında dört büyükleri tutan birer çocuğa tuttuğu takımın imzalı formasını hediye edebilecek.

Yurtiçi Kargo açıklamasına göre, Yurtiçi Kargo, Fanatik gazetesi ile birlikte çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.

Futbolu yakından takip eden, Süper Lig'e hakim olan herkesin katılabileceği yarışma bugün başlayacak ve 18 Aralık Cuma günü saat 18.00'de bitecek. Yarışmaya, Fanatik gazetesinin internet sitesinden katılmak mümkün.

Katılımcıların Instagram hesabını yazarak kendilerine yönlendirilen 10 soruya yanıt vermesi yeterli olacak. Yarışmanın kazanılması halinde yarışmacılar, ister kendi çocuğunun ister yeğeninin isterse farklı bir çocuğun imzalı forma hayalini yılbaşında gerçeğe dönüştürebilecek.

Yarışmanın duyuruları Fanatik ve Yurtiçi Kargo sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden duyurulacak.

Hayalindeki formaya kavuşan çocukların fotoğrafları, Fanatik gazetesinde yorumlarıyla birlikte özel bir sayfada duyurulacak.

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