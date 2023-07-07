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Gündem Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Öyle bir zam geldi ki, artık gerek kalmayacak
Gündem

Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Öyle bir zam geldi ki, artık gerek kalmayacak

Yeniakit Publisher
2023-07-07 07:37:00 -
Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Öyle bir zam geldi ki, artık gerek kalmayacak

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, noter, pasaport ve vize harç ücretlerine yüzde 50 zam gelirken, yurt dışından telefon getirip Türkiye’de 6000 TL’ye kayıt edilen cep telefonu kullanım izin harcı 20 bin TL’ye yükseltildi.

Geçtiğimiz yıl başında 6091 TL olarak belirlenen yurt dışı cihazı kayıt ücretine büyük zam geldi.

Son günlerdeki vergi, ÖTV ve diğer kamu ödemelerinde yaşanan artıştan yurt dışı cihazları da nasibini aldı.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayınlanan kararname ile yurt dışından getirilen cihazların kayıt bedeli yüzde 100'ün üzerinde zamlandı.

Kararla Yurtdışından şahsi kullanım için yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6.091 liradan 20.000 liraya yükseltildi.

Ayrıca KDV oranlarında da değişikliğe gidilmiştir;
-%18 olarak uygulanan oran %20’ye
-%8 olarak uygulanan oran %10’a yükseltildi.
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