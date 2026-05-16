17. yüzyıldan kalma orijinal reçetesi: Tiramisu sevenlere müjde! İtalyanların sır gibi sakladığı...
17. yüzyıldan kalma orijinal reçetesi: Tiramisu sevenlere müjde! İtalyanların sır gibi sakladığı...

İtalyanların sır gibi sakladığı "gerçek" tarif ortaya çıktı...

Bisküvileri kahveye batırırken saniyeleri sayın, fazlası dağıtıyor! İşte tatlı krizlerinin bir numaralı alternatifi olan tiramisunun hiç bilmediğiniz 17. yüzyıldan kalma orijinal reçetesi...

Bisküvileri kahveye batırırken saniyeleri sayın, fazlası dağıtıyor! İşte tatlı krizlerinin bir numaralı alternatifi olan tiramisunun hiç bilmediğiniz 17. yüzyıldan kalma orijinal reçetesi...

Gerçek bir tiramisu; mascarpone peyniri olan ve bizde kedidili olarak bilinen Savoiardi bisküvileriyle yapılıyor. Espresso kahveye batırılan bisküviler mascarpone kremasıyla kaplanıp, kakao serpiştirilerek servis ediliyor. Yapımı pek çok tatlıdan daha kolay bir tatlı aslında tiramisu.

MASCARPONE VE LABNE Labne peynirinde yoğurt ve tuz kullanılırken mascarpone peynirinin tuz oranı çok düşüktür. Ayrıca mascarpone peynirinin yüzde 80'i süt yağından oluşur, bu nedenle tat olarak farklıdır. YAPMAYIN Hazır kek tabanları ve labne ile yaptığınız kremadan tiramisu yapmayınız. Yaptığınız labneli pasta oluyor, tiramisu değil.

EV YAPIMI MASCARPONE PEYNİRİ MALZEMELER 1 litre süt kreması 2.5 yemek kaşığı limon suyu YAPILIŞI: Süt kremasını bir tencereye boşaltın ve kaynamaya yakın sıcaklıkta iken ocağı kapatın ve limon suyunu ekleyip bir süre çırpın. Krema hemen koyulaşacaktır. Tencerenin ağzına kağıt havlu koyup kapağını kapatın ve soğumaya bırakın. Ilıklaştıktan sonra hiç karıştırmadan yaklaşık bir gece dolapta bekletin. Bekletme işlemi bittikten sonra tülbent ya da temiz bir bezi süzgece koyun ve koyulaşan kremayı bu beze aktarın ve suyunun süzülmesi için tekrar buzdolabına koyun, bu şekilde de 1 gece beklemesi gerekiyor. Ertesi gün suyu süzülmüş olan mascarpone peyniri kullanıma hazırdır.

TİRAMİSU MALZEMELER 8 adet yumurta sarısı 220 gr. şeker 500 gr. mascarpone peyiri 500 gr. krema 3 paket kedi dili Kedi dilini ıslatmak için espresso YAPILIŞI: Yumurta sarısı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Çırptığımız karışıma mascarpone peynirini ekliyoruz, spatula yardımı ile yediriyoruz. Ayrı bir kapta kremayı kabarana kadar çırpıyoruz. Çırptığımız kremayı yumurtalı karışıma ekleyip spatula yardımı ile tekrar yediriyoruz ve tiramisu kremamız hazır. Kedi dillerini, hazırladığımız espresso ile ıslatıp tiramisuyu yapacağımız kabın dibine diziyoruz. Hazırladığımız krema karışımının yarısını üzerine döküyoruz ve kedi dillerinin üzerine eşit şekilde yayıyoruz. Üzerine tekrar espresso ile ıslattığımız kedi dillerini düzenli bir biçimde diziyoruz. Üzerine kalan kremayı döküp, eşit şekilde yayılmasını sağlıyoruz. Tiramisuyu oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz. Buzdolabında bir süre dinlendirip çikolata rendesi ve kakao ile servis ediyoruz. (Kaynak: Sabah)

