17. yüzyıldan kalma orijinal reçetesi: Tiramisu sevenlere müjde! İtalyanların sır gibi sakladığı...

EV YAPIMI MASCARPONE PEYNİRİ MALZEMELER 1 litre süt kreması 2.5 yemek kaşığı limon suyu YAPILIŞI: Süt kremasını bir tencereye boşaltın ve kaynamaya yakın sıcaklıkta iken ocağı kapatın ve limon suyunu ekleyip bir süre çırpın. Krema hemen koyulaşacaktır. Tencerenin ağzına kağıt havlu koyup kapağını kapatın ve soğumaya bırakın. Ilıklaştıktan sonra hiç karıştırmadan yaklaşık bir gece dolapta bekletin. Bekletme işlemi bittikten sonra tülbent ya da temiz bir bezi süzgece koyun ve koyulaşan kremayı bu beze aktarın ve suyunun süzülmesi için tekrar buzdolabına koyun, bu şekilde de 1 gece beklemesi gerekiyor. Ertesi gün suyu süzülmüş olan mascarpone peyniri kullanıma hazırdır.