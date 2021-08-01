Yurtdışındaki üniversitelere nasıl başvurulur? Yurtdışındaki üniversitelere yatay geçiş nasıl yapılır?

Milyonların hayali iyi bir üniversitede hedeflediği mesleğin eğitimini alabilmek. YKS haziran ayı sonunda yapıldı ve sonuçlar kısa bir süre açıklandı. YKS sonucunun ardından pek çok kişi yurtdışında eğitim almanın mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Yurtdışında üniversite okumak için ne yapılır?

Yurtdışındaki üniversitelere nasıl başvurulur?

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyenlerin öncelikle iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. Yurtdışındaki pek çok üniversite TOEFL için 60-80, IELTS için 5,5-6,5 sınav sonucu istiyor. Ayrıca Balkanlarda bulunan bazı okullar ise Türkçe eğitim veriyor.

Yurtdışında eğitim almak isteyenler çeşitli eğitim kurumlarıyla irtibata geçip fiyatlar, imkanlar hakkında bilgi alabilir.

Yurt dışı eğitim danışma kurumları aracılığıyla kariyerinize, tercihlerinize göre okullara başvuru yapabilirsiniz.

Yurtdışındaki üniversitelere yatay geçiş nasıl yapılır?

Arzu eden üniversite öğrencileri yatay geçişle yurtdışında bir üniversiteye gidebilir. Bunun için de yurtdışı eğitim danışmanlığı kurumlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.