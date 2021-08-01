  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Barış Yarkadaş’tan ‘yangınları neden söndürüyorsunuz’ tepkisi!

Akşener, afet bölgesini miting meydanıyla karıştırdı: Seçim elbette gelecek

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Mete Gazoz paylaşımı! Peygamberimiz'in (SAV) sünnetini işaret etti

Orhan Aydın'dan rezil paylaşım: Gözleri var görmezler kulakları var duymazlar

Bursa'da damada görülmemiş eziyet! Boyunduruk takıp araç çektirdiler

Alçaklar kaçtı! İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi"

Flaş gelişme! Yangınları terör örgütü PKK üstlendi!

Dönmeler Türklerin arasına nasıl karıştı? ‘Biz kızımızı bedava vermeyiz’

Fedon ağlayan sanatçı takımını fena haşladı: Kumar oynayacağınıza...

Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Yeni aşamaya yakın zamanda geçeceğiz
Elektrik akımına kapılan atmaca yangına neden oldu
Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altına alındı
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan kişiden acı haber
Adıyaman'da korkutan yangın!
Eğitim Yurtdışındaki üniversitelere nasıl başvurulur? Yurtdışındaki üniversitelere yatay geçiş nasıl yapılır?
Eğitim

Yurtdışındaki üniversitelere nasıl başvurulur? Yurtdışındaki üniversitelere yatay geçiş nasıl yapılır?

Yurtdışında üniversite nasıl okunur? Üniversite hayali kuran milyonlar 26-27 Haziran tarihlerinde YKS’ye girdi. YKS sonuçları ise 28 Temmuz’da açıklandı. Tercih işlemleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Puansız olarak yurtdışında eğitimine devam etmek isteyenler ise ne yapması gerektiğini araştırıyor. Yurtdışında üniversite okumak için ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:27:00 -
Yurtdışındaki üniversitelere nasıl başvurulur? Yurtdışındaki üniversitelere yatay geçiş nasıl yapılır?

Milyonların hayali iyi bir üniversitede hedeflediği mesleğin eğitimini alabilmek. YKS haziran ayı sonunda yapıldı ve sonuçlar kısa bir süre açıklandı. YKS sonucunun ardından pek çok kişi yurtdışında eğitim almanın mümkün olup olmadığını araştırmaya başladı. Yurtdışında üniversite okumak için ne yapılır?

Yurtdışındaki üniversitelere nasıl başvurulur?

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyenlerin öncelikle iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. Yurtdışındaki pek çok üniversite TOEFL için 60-80, IELTS için 5,5-6,5 sınav sonucu istiyor. Ayrıca Balkanlarda bulunan bazı okullar ise Türkçe eğitim veriyor.

Yurtdışında eğitim almak isteyenler çeşitli eğitim kurumlarıyla irtibata geçip fiyatlar, imkanlar hakkında bilgi alabilir.

Yurt dışı eğitim danışma kurumları aracılığıyla kariyerinize, tercihlerinize göre okullara başvuru yapabilirsiniz.

Yurtdışındaki üniversitelere yatay geçiş nasıl yapılır?

Arzu eden üniversite öğrencileri yatay geçişle yurtdışında bir üniversiteye gidebilir. Bunun için de yurtdışı eğitim danışmanlığı kurumlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay