Yurtdışı borçlanma Bağ-Kur statüsünden sayılır mı?

Soru: Ben 1986 ile 1994 yılları arasında Arabistan’da kasap olarak çalıştım. Türkiye sigorta başlangıcım ise 18.4.2001 tarihidir. Bu süreleri borçlanarak emekli olmam mümkün mü? Osman Ç.



Cevap: Yurtdışında çalışılan süreleri belgelemek şartıyla borçlanmak mümkün. Yurtdışı çalışma süresi Türkiye sigorta başlangıç tarihinden önce ise sigortalılık başlangıcı borçlanılan süre kadar geriye götürülür. Yurtdışı çalışma sürelerinin borçlanılması halinde borçlanılan süreler Bağ-Kur statüsünde prim olarak değerlendirilir. Bu süreler içinde sanki Bağ-Kur pirimi ödenmiş gibi hizmet kazanılır. Eğer yurtdışı çalışma süreniz 8 yıl kadarsa bu süreleri borçlanmanız halinde 8 yıl Bağ-Kur hizmetiniz olur ve sigorta başlangıcınız da 18.4.1993 tarihine gelir. Buna göre borçlanma harici son yedi yıl priminizin fazlası da SSK olması şartıyla 5675 gün primle 54 yaşında emekli olma hakkınız oluşur.