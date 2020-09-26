Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyon altında tutuluyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınıyla mücadele kapsamında yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde 22 Ağustos'ta tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin (İSDEM) hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Bu merkezlerde, her bir iş kolu için uzmanlık bilgisine uygun oluşturulan "iş yeri denetim" ile izolasyon tedbirleri ve vatandaşların kalabalık şekilde bir arada bulunabildikleri alanların kontrolü amacıyla kurulan "mahalle denetim" ekiplerinin sevk ve idaresinin sağlandığı belirtildi.

Ekiplerin, başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişi ve işletmeler için belirlenen şartların uygulanmasına yönelik denetimleri gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu kapsamda 22 Ağustos - 26 Eylül tarihleri arasında 5 milyon 958 bin 499'u valı̇lı̇k/kaymakamlıklarca resen uygulanan denetim gerçekleştirildi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarca bildirilen toplam 155 bin 177 ihbar/şikayetin yüzde 97,9'u olan 151 bin 898'i kontrol edildi. Toplam (resen+ihbar/şikayet üzerine) 6 milyon 110 bin 397 denetı̇m faaliyetı̇ uygulandı.

İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692'sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, 1. ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, 2. ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faalı̇yetlerı̇ geçı̇cı̇ olarak durduruldu."

- "2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor"

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgeyle "hasta olanlar veya hasta olduğundan şüphe edilenler" ile "ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre izolasyon koşullarını ihlal eden ya da sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişiler"in, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce belirlenecek yurt ve pansiyon gibi yerlere yerleştirileceğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 92 bin 790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor. Bunların 689'u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken, 1359'u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu. Genelge kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi."



