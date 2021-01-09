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Gündem Yurt içinde yasa dışı örgütler yurt dışında dış basın! Boğaziçi provokatörlerine tam destek
Gündem

Yurt içinde yasa dışı örgütler yurt dışında dış basın! Boğaziçi provokatörlerine tam destek

Prof. Dr. Mehmet Bulu'yu bahane ederek Boğaziçi provokasyonuna soyunan grubun eylemleri yurt içinde yasa dışı örgütler, yurt dışında da yabancı basın tarafından tam destek gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 23:55:00 - 2021-01-10 00:18:02
Yurt içinde yasa dışı örgütler yurt dışında dış basın! Boğaziçi provokatörlerine tam destek

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasını fırsat bilen provokatörler ortalığı karıştırma derdine düşerken onlara yurt içinde yasa dışı örgütler, yurt dışında da yabancı basın destek veriyor.

The Guardian'dan haddi aşan ifadeler!

İngiliz The Guardian üzerine vazife olmayan ifadelerle AK Parti iktidarını hedef alarak, 'barışçıl protestolara yönelik devlet baskısı adeta bir norm haline geldi' dedi. The Guardian’a konuşan bir 'Türk' öğrenci, ülkesini yabancılara satarak şöyle konuştu: "Bulu bizim rektörümüz ve akademisyenimiz değil, demokratik olarak seçilmedi."

Guardian haberine şu haddi aşan ifadelerle devam etti:

"Son 5 yılda binlerce akademisyen, avukat, gazeteci, memur ve ordu mensubu terörle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklandı veya gözaltına alındı. 2016 yılından bu yana Erdoğan, daha önce seçimlerle atanan üniversite rektörlerini doğrudan seçme hakkını da kendinde saklı tuttu ve ülke çapında bir düzineden fazla üniversite kapatıldı."

AL Monitor OHAL'i öne çıkarttı!

ABD yayın organı Al Monitor da yine haddi aşan ifadelerle AK Parti iktidarını hedef alarak, "Yüksek Eğitim Kurulu (YÖK) yönergesi gereğince rektörler, akademik kurum içerisinde yapılan seçimlerin ardından, havuzdan en yüksek oy alan adayı belirleme usulüyle seçilir. İlk olarak bu uygulama Türkiye’de 1980 yılında yapılan askeri darbe sonrasında duraklatılmış, ardından 1990’larda yeniden eski haline getirilmiş daha sonra 2016 yılında OHAL kuralları altında yeniden kaldırılmıştır." dedi. Al Monitore konuşan bir başka 'Türk' öğrenci ise "Biz şimdi üniversite dışından olan bir yabancıyı getiriyoruz ve onun tek itibarı Erdoğan’ın partisinin üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

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