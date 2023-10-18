  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden katliamın gölgesinde İsrail'e indi! Katil ile kucaklaştı! İyi iş başardınız çocuklar!

Altını olanlar aman dikkat! Hemen gidip kontrol edin, yoksa binlerce lira verdiğiniz altınlar çöp olabilir

İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Altın piyasası da gerildi. Gram ve çeyrek kendi yönünü çiziyor

Sen var ya, adamın dibisin! Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu’ndan “Allah’ına kurban” dedirten İsrail tepkisi

Aralarında Türkiye'de var... İsrail'i çok fena kınayan müslüman ülkeler kıyasıya yarışıyor

Bu utanç dünyaya yeter! Minik abi şehit olmak üzere olan kardeşine bakın ne yapıyor

Arap ülkesi beklenen Filistin ilanını dünyaya yaptı: Allah’ın emri gelmiştir

İsrail yakayı ele verdi! Hananya Naftali’nin attığı mesaj gerçeği ortaya çıkarttı İşte o mesaj

Meclis’e sunuldu! Emeklilik yaşı artıyor mu?
Ekonomi Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"
Ekonomi

Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:23:00 - 2023-10-18 14:23:40
Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"

Uluslararası Fuarcılık şirketi, yurt içi ve yurt dışı tüm organizasyonlarında İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri alanlarına kabul etmeyeceğini duyurdu.

İsrail’in asker, sivil, çocuk, kadın gözetmeksizin düzenlediği insanlık dışı saldırıların son halkası olan Gazze’deki hastane baskını sonrası bölgenin en etkili uluslararası fuar şirketi, organizasyonlarının tümünü İsrailli katılımcı ve ziyaretçilere kapattı.

İsrailli kabul etmeyecekler

Irak Bağdat Uluslararası Fuar alanı ve Libya’daki tüm fuar alanlarının işletmesini bünyesinde bulunduran ve Türkiye’de önemli fuar organizasyonlarına imza atan Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. yurt içi ve yurt dışı tüm organizasyonlarında İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri alanlarına kabul etmeyeceğini duyurdu.

Girişe izin yok!

Gruptan yapılan açıklamada; “İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alarak açıkça "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edilerek; “Yönetim kurulumuzca alınan karar gereği daha önce düzenlediğimiz fuarların İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri de dahil olmak üzere bundan sonra yurtiçi ve yurtdışında düzenlediğimiz hiçbir organizasyona İsrail vatandaşı olan kişilerin girişine izin verilmeyecektir” denildi.

"Umarız yayılır" temennisi

Grubun yazılı açıklamasında, alınan bu kararın Türkiye’deki tüm dış ticaret ve fuar organizasyon şirketlerince de uygulanmasının umut edildiği belirtildi. Nobel Şirketler Grubu; Nobel Rus, Nobel Messe, Nobel Africa, Nobel USA, Le Bon GmbH ve Türkiye'deki Le Bon Dış Ticaret A.Ş. adlı firmaları bünyesinde bulunduruyor.

Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti
Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti

İsrail'de konuşlandırmak için 2 bin ABD askeri hazır bekliyor! Mesele Gazze değil hala anlamadınız mı?
İsrail'de konuşlandırmak için 2 bin ABD askeri hazır bekliyor! Mesele Gazze değil hala anlamadınız mı?

Gündem

İsrail'de konuşlandırmak için 2 bin ABD askeri hazır bekliyor! Mesele Gazze değil hala anlamadınız mı?

İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'
İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Gündem

İsrailli Bakandan skandal paylaşım! 'Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcı'

Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı
Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

Gündem

Terör devletine lanet yağıyor! Türkiye Gazze için ayağa kalktı

Sağlık çalışanları: Gazze'ye gitmeye hazırız!
Sağlık çalışanları: Gazze'ye gitmeye hazırız!

Gıda

Sağlık çalışanları: Gazze'ye gitmeye hazırız!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23