Yurt içi ve yurt dışı girişleri kapattılar... "Bu kapıdan hiçbir İsrailli giremez"

İsrail’in asker, sivil, çocuk, kadın gözetmeksizin düzenlediği insanlık dışı saldırıların son halkası olan Gazze’deki hastane baskını sonrası bölgenin en etkili uluslararası fuar şirketi, organizasyonlarının tümünü İsrailli katılımcı ve ziyaretçilere kapattı.

İsrailli kabul etmeyecekler

Irak Bağdat Uluslararası Fuar alanı ve Libya’daki tüm fuar alanlarının işletmesini bünyesinde bulunduran ve Türkiye’de önemli fuar organizasyonlarına imza atan Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. yurt içi ve yurt dışı tüm organizasyonlarında İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri alanlarına kabul etmeyeceğini duyurdu.

Girişe izin yok!

Gruptan yapılan açıklamada; “İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alarak açıkça "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edilerek; “Yönetim kurulumuzca alınan karar gereği daha önce düzenlediğimiz fuarların İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri de dahil olmak üzere bundan sonra yurtiçi ve yurtdışında düzenlediğimiz hiçbir organizasyona İsrail vatandaşı olan kişilerin girişine izin verilmeyecektir” denildi.

"Umarız yayılır" temennisi

Grubun yazılı açıklamasında, alınan bu kararın Türkiye’deki tüm dış ticaret ve fuar organizasyon şirketlerince de uygulanmasının umut edildiği belirtildi. Nobel Şirketler Grubu; Nobel Rus, Nobel Messe, Nobel Africa, Nobel USA, Le Bon GmbH ve Türkiye'deki Le Bon Dış Ticaret A.Ş. adlı firmaları bünyesinde bulunduruyor.