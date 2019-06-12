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Yurt içi piyasalar TCMB'ye odaklandı

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18
Yurt içi piyasalar TCMB'ye odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yurt içinde yatırımcılar, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,1 artması ve politik tarafta haber akışının sınırlı olmasının etkisiyle pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,05, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yükselişini yüzde 2,18 sınırında sonlandırarak yüzde 2,14 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, resmi tatil nedeniyle haftaya dün başlayan Almanya ve Fransa başta olmak üzere borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün İngiltere'de açıklanan işsizlik oranı beklentiler doğrultusunda yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalırken, avro ve sterlin dolar karşısında yükseliş kaydetti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,92, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan ÜFE tahminler doğrultusunda yıllık yüzde 0,7 artarken, çekirdek makine siparişleri yüzde 2,5 artarak beklentileri aştı. Çin'de ise yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,7'ye yükseldi. Bu gelişmeler sonrası kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da 23 Mayıs'tan bu yana etkili olan yükseliş eğilimi sonrasında artan kar satışları endeksin değer kaybetmesine neden oldu. Kar satışları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle dün yüzde 1,36 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 92.826 puandan tamamladı. Dolar/TL ise uluslararası piyasada yükselen Türkiye'nin Risk Primi (CDS) ile 5,8431'i test etse de 5,7977'den kapandı. Bugün bankalararası piyasada güne yükselişle başlayan dolar/TL, şu dakikalarda 5,8180 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 90.600 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan 20 ekonomistin 16'sı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, biri 75 baz puan, biri de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor. 25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, mayıs ayı Hazine bütçe dengesi

21.00 ABD, mayıs ayı Hazine bütçe dengesi

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:18
  1. BIST
  2. Piyasalar

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