Yurt içi piyasalar pozitif arayışta

TCMB Kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını bugün saat 10.00’da açıklayacak. Ankette özellikle enflasyon tahminleri öne çıkarken piyasalar daha çok 12 ay sonrası için enflasyon beklentisine odaklanıyor. Buradaki görünüme baktığımızda ise beklentilerin Haziran ayından bu yana arka arkaya 5 ay artış göstererek yüzde 30’un hemen altından yüzde 45’in üzerine yükseldiğini görüyoruz. Bu trendin zayıflaması veya tersine dönmesi mevcut durumda politika faizi (yüzde 35) gelecek yıl sonu enflasyon tahminine (yüzde 36) oldukça yaklaşan TCMB’nin faiz artırımlarında hız kesebileceğinin sinyali olabilir.

Piyasa katılımcıları anketi

TCMB dün yılın ikinci ve son finansal istikrar raporunu yayımladı. Ünlü Co değerlendirmesine göre. raporda, atılan sadeleşme adımları sonrasında, ticari kredilerde istikrarlı bir büyüme gözlendiği belirtilirken reel sektör firmalarının, finansal borç oranı ve döviz açık pozisyonunun azalmaya devam ettiği ifade edildi. TCMB Başkanı Erkan ise yaptığı açıklamada özellikle fiyat istikrarına vurgu yaparak enflasyonla mücadelenin önemine dikkat çekti. Bugün ise gelecek haftaki PPK toplantısı öncesinde TCMB’nin yayımlayacağı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentilerinin nasıl şekilleneceği TL açısından önemli olacaktır.

Piyasalarda görünüm nasıl?

Ekim ayı ortasından bu yana volatilitenin göreceli olarak düşük seyretmesiyle endeks 7400-8000 olarak ifade edebileceğimiz daralan bir kanal içerisinde sıkışmış durumda. Hacimlerdeki düşüş ve indikatörlerdeki durgunluk da bu duruma eşlik ediyor. Dolayısıyla söz konusu sıkışmanın tamamlanması ve bir kırılma yaşanması durumunda kısa vadede hareketlilik artabilir.

Pozitif sinyal mi?

7800 puanı ise oldukça önemli bir ara direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Haftanın bu seviyenin üzerinde kapatılması pozitif bir sinyal olacaktır. Endeks dün genel hatlarıyla iyimser bir tablo ortaya koysa da bu iyimserlik daha çok hafta içindeki kayıpların telafi edilmesini sağladı. Yurt dışı piyasaların gerisinde kalmaya devam eden endeks şimdilik yukarıda özetlemeye çalıştığımız tabloya paralel hareket ediyor.

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