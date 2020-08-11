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Aktüel

Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:54:00 -
Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 166 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 15 kilogram skunk, 43 kilogram metamfetamin, 9 kilo bonzai, 2 bin 400 kök kenevir ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 26 tabanca ve tüfek ile 189 bin 922 lira ele geçirilirken, 2 bin 353 şüpheli yakalandı.

 

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