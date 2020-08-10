  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 20:46:49 -
Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı

ANKARA (AA) - Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 166 kilogram eroin, 7 kilogram kokain, 15 kilogram skunk, 43 kilogram metamfetamin, 9 kilo bonzai, 2 bin 400 kök kenevir ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, 26 tabanca ve tüfek ile 189 bin 922 lira ele geçirilirken, 2 bin 353 şüpheli yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu
Gündem

Koronavirüs testlerin yarısı pozitif çıkıyor! O ilimizde kıpkırmızı oldu

Dünyada ve ülkemizde ölümlere neden olan koronavirüs pandemisi Batman'da korkutucu boyutlara ulaştı. Kentin koronavirüs yoğunluğu gösteren h..
Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir
Dünya

Bölgede sular ısınıyor! Metehan Demir'den olay sözler: Türkiye bir hamle ile Yunanistan'ı ortadan kaldırabilir

Doğu Akdeniz ve Ege’de rahat durmayan Yunanistan ateşle oynuyor. Mısır ile hukuk dışı deniz yetki sınırlandırması anlaşması yapan Yunanistan..
Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor
Ekonomi

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Ralli sona eriyor

Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle uygulanan genişletici para politikası kalkıyor. Yeni uygulanacak parasal sıkılaştırma ile enfla..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı