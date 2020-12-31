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Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Aralık haftasında net 18,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 106,7 milyon dolarlık DİBS ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:55:55 -
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İSTANBUL (AA) - Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Aralık haftasında 18,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Aralık haftasında net 18,8 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 106,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Aralık itibarıyla 26 milyar 426,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 27 milyar 157,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 28,3 milyon dolardan 8 milyar 270,8 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5 milyon dolarlık alışla 219 milyon dolardan 224 milyon dolara yükseldi.

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