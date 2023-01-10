Yurt dışında yaşayan vatandaşlara e tebligat kolaylığı

PTT AŞ ile Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara tebligatların elektronik ortamda ulaştırılması amacıyla protokol imzalandı. Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlanan ve yurt dışındaki vatandaşlara UETS adresi verilmesini amaçlayan uygulama imzalanan protokolle hayata geçirildi.

Hak kaybı yaşanmasının önüne geçilecek

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin yaygınlaştırılması ve elektronik tebligatın UETS çatısı altında tekilleştirilmesi için sağlanan iş birliği imza törenine PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ile Büyükelçi ve Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş katıldı. İmzalanan iş birliği anlaşmasına göre; yurt dışında yaşayan vatandaşlar e-tebligat adresi alabilecek ve e-tebligat işlemlerinden yararlanarak hak kaybına uğramayacak. Elektronik tebligat sistemiyle; yurt dışında yaşayan vatandaşlara tebligatların ulaştırılması sırasında yaşanan sorunların en aza indirilmesi amaçlanıyor.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten: Projenin paydaşlkarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Adalet Bakanlığı ile iş birliği içerisinde geliştirilen, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi hizmeti sayesinde tebligatların elektronik ortama aktarıldığını ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasıyla zaman, maliyet ve arşiv kazancı sağlandığını belirtti. UETS ile tebligatların çok daha hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde alıcısına ulaştırıldığını da söyleyen Gülten “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde, Adalet Bakanlığımızın destekleriyle başarıyla yürüttüğümüz, vatandaşlarımıza hizmette kalite artışı sağlayan UETS gibi önemli bir projenin paydaşlarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu paydaşlardan biri olarak bugün, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü ile adım atacağımız bu iş birliğinin UETS’nin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını umuyorum” dedi.