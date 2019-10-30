Yurt dışında Türklere saldıranların cezası var mı? Türkiye hem içerde hem de dışarda terör örgütlerine karşı büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Türkiye’nin teröristlerle amansız ve etkili mücadelesi özellikle de yurt dışındaki terör destekçilerini çıldırtıyor. Peki yurt dışında yaşayan ancak Türk vatandaşı olan PKK yandaşlarının yine orada yaşayan Türklere saldırısının hukuki bir karşılığı yok mu? Yurtdışında işlenen suçlara verilen ceza nedir? Yurt dışında işlenen suçlarda yetkili mahkeme hangisi? İşte yurt dışında Türklere saldıranların cezası ne kadar? sorununun cevabı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklere yönelik ırkçı saldırılarda son yıllarda artış gözlenirken, 2011-2016 yıllarında Türkler, yabancı düşmanlığı kaynaklı 755 saldırıya maruz kaldı. Avrupa'da yayılan bu olayların ardından en merak edilen konulardan biri de "Bu kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılmasının önünde bir engel var mı?" Eğer ilgili görüntüler izlenir ve Savcılık harekete geçerse süreç başlar. Soruşturma ya da kovuşturma yürütülen kişi, yabancı ülkede yaşadığı için kendisine ulaşılamaz. Mahkeme bu durumu İçişleri Bakanlığı'na bildirir. Bakanlık, Resmi Gazete'de 'yurda dön' çağrısı yapar ve söz konusu kişiye 1 ay içinde ulaşılamaması durumunda vatandaşlıktan çıkarılacağını ilan eder. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran, konuya ilişkin Yenisafak.com’a konuştu. Prof. Dr. Selami Kuran, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Türkiye'de vatandaşlıktan çıkarılma konusu çok önemli bir şekilde ele alınmış ve ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Prof. Dr. Kuran'a göre Türkiye, kendi vatandaşlarına yönelik bu tür eylemlerde uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hakları sonuna kadar kullanabilir.”

Yurt dışında suça bulaşanlar Türkiye'de gözaltına alınır mı?

"Terör yandaşlarının yurt dışında yaşaması, ikametlerinin orada olması gibi unsurlar Türkiye tarafından gözaltına alınmalarına engel olur mu?" sorusunu yönelttiğimiz Prof. Dr. Kuran, şunları söyledi: "Eğer bu isimlerle ilgili Savcılık harekete geçer ve soruşturma başlatılırsa gayet tabi Türkiye'ye girişlerinde gözaltına alınmaları gayet mümkün. Eğer yaptıkları eylemlerde hukuken bir suç unsuru tespit edilirse haklarında cezai işlem uygulanır ve tutuklanabilirler. Bu isimlerin T.C. vatandaşı olmaması da bir anlam ifade etmez. Çünkü suçu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı işlemiş sayılacaklar. Türk güvenlik güçleri kendilerini gözaltına alırsa yine Türk mahkemelerince yargılanırlar."

Yurtdışında işlenen suçların Türkiye’de yargılanması şartları

Türkiye vatandaşı olan bir kimsenin, yabancı bir ülkede veya başka bir ülkenin egemenlik sahası olmasa bile yurtdışı sayılan bir yerde (örn, açık denizlerde) suç işlemesi halinde Türkiye’de yargılanabilmesi için şu şartların bir arada gerçekleşmesi gerekir (TCK m.11):

Suç, yabancı bir ülkenin egemenlik sahasında veya Türkiye’nin egemenlik sahasının dışında olan herhangi bir yerde işlenmelidir.

Suç işleyen kişi, suçu işlediği tarihte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Yargılanacak kişi Türkiye’de bulunmalı ve işlenen suçun kovuşturulabilir olması gerekir. Bazen suçun Türkiye’de kovuşturulabilmesi; dava zamanaşımı, genel af, şikayet vb. nedenlerle mümkün olmayabilir.

Türkiye vatandaşının yurtdışında işlediği bir suç ile ilgili yabancı ülkede hakkında yargılama yapılarak hüküm verilmemiş olması şarttır.

Türkiye kanunlarına göre aşağı sınırı bir yıldan az olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede işleyen vatandaş Türkiye’de yargılanır (TCK m.11/1). Vatandaşın Türkiye dışında işleyip de sadece adli para cezası gerektiren suçlar hakkında Türkiye’de yargılama yapılması mümkün değildir. Suç, aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükûmetin şikâyetine bağlıdır. Bu durumda şikâyet, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılmalıdır (TCK m.11/2).

Ayrıca, ceza miktarına bakılmaksızın Türkiye vatandaşı tarafından yurtdışında işlenen aşağıdaki suçlar nedeniyle yargılanabilir (TCK m.13):

Soykırım suçu (m.76), insanlığa karşı suçlar (m.77), göçmen kaçakcılığı suçu (m.79) ve insan ticareti suçu (m.80). Bu suçlar savcılık tarafından resen soruşturulur. Bu suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır (TCK m.13/3).

Aşağıdaki suçlar hakkında da ceza miktarına bakılmaksızın Adalet Bakanının talep etmesi şartıyla Türkiye’de yargılama yapılır:

Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar (m.299-301), devletin güvenliğine karşı suçlar m. 302-308), anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (m.309-316), milli savunmaya karşı suçlar (m.317-325), devlet sırlarına karşı suçlar (m.326- 339) ve yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar (m.340-343). Bu suçlar dolayısıyla yabancı bir ülkede mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş olsa bile, Adalet Bakanının talebi üzerine Türkiye’de yargılama yapılır. (TCK m.13/3).

İşkence suçu (m. 94-95),

Çevrenin kasten kirletilmesi suçu (m.181),

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ( m.188), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçları (m.190)

Parada sahtecilik (m.197), para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi ve ticareti (m.200), mühürde sahtecilik suçları (m.202)

Fuhuş suçu (m.227)

Deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (m.223/2,3) veya bu araçlara karşı işlenen zarar verme (m.152) suçları.

Aşağı sınırı 1 yıldan az olan veya yukarıda ismen belirtilen suçlar dışındaki suçların vatandaş tarafından yurtdışında işlenmesi halinde Türkiye’de kendiliğinden yargılama yapılamaz. Suçun aşağı sınırı bir yıldan az hapis cezasını gerektirdiğinde yargılama yapılması zarar görenin veya yabancı hükûmetin şikâyetine bağlıdır (TCK m.11/2).