Dünyadaki bu olay gıda fiyatlarını uçuracak!
Ekonomistler, bu yıl etkili olması beklenen Süper El Niño'nun küresel gıda üretimini olumsuz etkileyerek 2028'e kadar sürebilecek yeni bir fiyat krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ekonomistler, bu yıl etkili olması beklenen Süper El Niño'nun küresel gıda üretimini olumsuz etkileyerek 2028'e kadar sürebilecek yeni bir fiyat krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Ekonomistler ve iklim uzmanları, bu yıl etkili olması beklenen "Süper El Niño" hava olayının küresel gıda piyasalarında uzun süreli bir fiyat şokuna yol açabileceği konusunda uyardı.
Uzmanlara göre İran'daki savaşın gıda, enerji ve gübre fiyatlarını yükselttiği bir dönemde yaşanabilecek güçlü El Niño, dünya genelinde tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek enflasyon baskısını daha da artıracak.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Pasifik Okyanusu'nda El Niño koşullarının oluşmaya başladığını doğrularken, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yılın ilerleyen dönemlerinde normalin 2 derece üzerine çıkma olasılığını yüzde 63 olarak açıkladı.
Yatırım bankası Goldman Sachs, güçlü bir El Niño'nun küresel tarım emtia fiyatlarını yüzde 15,8 artırabileceğini, etkilerinin ise 2028'in ikinci yarısına kadar hissedilebileceğini öngördü.
UniCredit ise aşırı güçlü bir El Niño senaryosunda küresel tarımsal üretimin yüzde 14,3 azalabileceğini ve bunun yaklaşık 342 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açabileceğini hesapladı.
Analistler, özellikle pirinç, kahve, kakao, palm yağı ve şeker gibi temel ürünlerde fiyatların yüzde 50 ila 100 arasında artabileceğini belirtirken, düşük gelirli ülkelerin bu süreçten en fazla etkileneceği uyarısında bulundu. Uzmanlar ayrıca Hindistan'da muson yağmurlarının şimdiden zayıflamaya başladığını, bunun buğday, pirinç ve şeker kamışı üretimini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.
Merkez bankalarının da olası yeni enflasyon dalgası nedeniyle faiz indirimlerini ertelemek zorunda kalabileceği değerlendirilirken, uzmanlar küresel gıda tedarik zincirinin önümüzdeki iki yıl boyunca ciddi baskı altında kalabileceğine dikkat çekti.
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