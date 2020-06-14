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Aktüel

Yurt dışında mahsur kalan Sudanlıların ülkelerine dönüşleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 23:58:46 -
Yurt dışında mahsur kalan Sudanlıların ülkelerine dönüşleri başladı

HARTUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslarası uçuşlar askıya alındığı için yurt dışında mahsur kalan Sudanlılar ülkelerine dönmeye başladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Ürdün Kraliyet Hava Yollarının taşıdığı, hasta ve yaşlılardan oluşan 36 kişilik ilk grup, başkent Amman'dan Hartum'a ulaştı.

Yolcuların Hartum Havalimanı'nda gerekli tüm sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Yurt dışında mahsur kalan diğer vatandaşların da ilgili kurumların koordinasyonunda ülkeye gelişlerinin süreceği kaydedildi.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 128 artarak 7 bin 7'ye çıktığı Sudan'da, 447 kişi yaşamını yitirdi.

Sudan, Mısır, Güney Afrika ve Cezayir'in ardından Afrika kıtasında en fazla ölümün rapor edildiği ülke oldu.

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