Yurt dışına kaçacaklardı! 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ ile mücadele aralıksız devam ediyor. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan Gelibolu kara yolunda F.K. yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta sürücü F.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.İ. ile FETÖ şüphelileri E.T, Z.T.E. ve S.T. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, Z.T.E. ve S.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.İ. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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