Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59’a kadar yurt dışı çıkış harcı 150 lira; 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO