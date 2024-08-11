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Ekonomi Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor
Ekonomi

Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-11 20:14:00 -
Yurt dışına çıkacak vatandaşlar dikkat! 00.00'dan itibaren başlıyor

Yurt dışına çıkışlarda yolculardan karşılanan harç pulu 500 liraya yükseltildi. 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşlar 500 lira ödeyecek.

Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kanunla birlikte yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos tarihinden itibaren 150 liradan 500 liraya yükseltilmişti.

Pasaport kontrolünden geçiş yapacak olan Türk vatandaşlarından çıkış harcı ödemekle yükümlü olanlar bugün saat 23.59’a kadar yurt dışı çıkış harcı 150 lira; 12 Ağustos Pazartesi saat 00.00’dan itibaren ise 500 lira ödeyecek.

Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu
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Yurt dışı çıkış harcı 500 TL oldu


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