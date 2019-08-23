Yurt dışı varlıklarımız 239 milyar doları aştı

Merkez Bankası verilerine göre haziran itibariyle Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2018 sonuna kıyasla yüzde 4,5 artışla 239,4 milyar dolara yükseldi. Ülkenin yükümlülükleri ise yüzde 3,2 azalışla 578,2 milyar dolara düştü.

Varlıklar ile yükümlülüklerin farkı olarak tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), haziranda eksi 338,8 milyar dolar oldu. Net UYP, 2018 sonunda 368,3 milyar dolar açık vermişti.

Portföy yatırımları 135,3 milyar dolar

Portföy yatırımları da haziranda 2018 sonuna nispeten yüzde 3,6 gerileyerek 135,3 milyar dolara indi. Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2,9 azalarak 28,8 milyar dolar oldu.