Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Bahçeci'nin bu yılki yenilikleri arasında naneli ve karanfilli kozalak şurubu çeşitleri de yer alıyor. Klasik şekerli ve şekersiz seçeneklerin yanı sıra, bu yeni lezzetler de tüketicilerden tam not aldı. Kadın girişimci, ürününün astım, KOAH, bronşit, nefes darlığı ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğini, özellikle sigara kullananlarda akciğer temizliğine yardımcı olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı az sayıda ürettiği şurubun büyük beğeni toplaması, bu yıl kapasite artırımına gitmesinde en büyük etken olmuş.