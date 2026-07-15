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Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

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Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Elazığ'da 7 yıldır doğallıktan ödün vermeyen kadın girişimci Tuba Bahçeci geleneksel doğal şifa kaynağını tüketicilerin beğenisine sunuyor...

#1
Foto - Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Tuba Bahçeci, odun ateşinde 8 saat kaynattığı doğal kozalak şurubuna gelen yoğun ilgi üzerine üretimini artırdı. Ürün, solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor.

#2
Foto - Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Elazığ'da 7 yıldır doğallıktan ödün vermeyen kadın girişimci Tuba Bahçeci, geleneksel yöntemlerle ürettiği kozalak şurubuna gelen yoğun ilgi üzerine üretimini artırdı. Bahçeci, kendi köyünde topladığı özel çam kozalaklarını, hiçbir katkı maddesi kullanmadan, sadece odun ateşinde tam 8 saat boyunca kaynatarak şifalı bir ürün ortaya çıkarıyor.

#3
Foto - Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Bahçeci'nin bu yılki yenilikleri arasında naneli ve karanfilli kozalak şurubu çeşitleri de yer alıyor. Klasik şekerli ve şekersiz seçeneklerin yanı sıra, bu yeni lezzetler de tüketicilerden tam not aldı. Kadın girişimci, ürününün astım, KOAH, bronşit, nefes darlığı ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğini, özellikle sigara kullananlarda akciğer temizliğine yardımcı olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı az sayıda ürettiği şurubun büyük beğeni toplaması, bu yıl kapasite artırımına gitmesinde en büyük etken olmuş.

#4
Foto - Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Tuba Bahçeci, 7 yıldır sabun üretimiyle de uğraştığını ve 4 yıldır da kozalak şurubu yaptığını ifade ediyor.

#5
Foto - Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

"Geçen yıl sadece 1-2 kazan kaynatmıştım. Bunun haberi çok duyuldu ve insanlar kullanıp çok memnun kaldı.

#6
Foto - Şifa dolu doğal şifa kaynağı: Naneli ve karanfilli kozalak şurubu ilacı... Odun ateşinde pişiyor, müthiş talep var

Bu yüzden bu yıl kazan kazan kozalak şurubu kaynatmaya başladık," diyen Bahçeci, ürünün tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle elde edildiğinin altını çiziyor. Yedigöze köyünden topladıkları kozalakları, odun ateşinde 8 saat kaynatarak elde ettikleri bu şurubun, özellikle solunum problemleri yaşayanlar için bir umut ışığı olduğunu sözlerine ekliyor.

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