Benzerine az rastlanır! Evinin mutfağında karşılaştığı şey şoke etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya'nın Iwate eyaletinde mutfaktan gelen sesi kontrol etmek isteyen yaşlı adam, karşısında bir ayıyla burun buruna geldi.
Kyodo ajansının haberine göre, Iwate'ye bağlı Shizukuishi kasabasında polis 13 Temmuz gecesi aldığı ihbara ilişkin açıklama yaptı.
Polis, evin içerisindeki seslerin nereden geldiğine bakmak isteyen 87 yaşındaki adamın mutfağında ayı gördüğünü kaydetti.
Yaşlı adamın eşinin acil yardım ekiplerini aradığını belirten polis, buzdolabının içindeki gıdaların mutfak zeminine saçılmış halde bulunduğu bilgisini paylaştı.
Polis, ayının buzdolabını karıştırmış ve ardından evi terk etmiş olabileceğini ifade etti.
Son dönemde aynı kasabada bir ayının, yine yaşlı birinin evine 4 kez girdiği belirtilmişti.