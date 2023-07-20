Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. YD-ÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 15,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,58 arttı.

İMALAT YILLIK YÜZDE 40,03 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,47, imalatta yüzde 40,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 37,10 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 45,02 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 45,04 artış, enerjide yüzde 12,17 azalış, sermaye malında yüzde 48,82 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 15,65 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,70, imalatta yüzde 15,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 14,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,46, enerjide yüzde 27,15, sermaye malında yüzde 16,11 artış olarak gerçekleşti.

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YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 5 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 20 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 12,17 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 60,62, b.y.s. makine ve ekipmanlar yüzde 59,14, içecekler yüzde 59,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 5 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 10,94, diğer mamul eşyalar yüzde 11,26, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 11,51 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 27,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 20,41, diğer ulaşım araçları yüzde 17,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.