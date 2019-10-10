Yurt dışı çıkış harcı cepten ödenebilecek
Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışı çıkış harcı ödenebilmesine imkan sağlayan İnteraktif Vergi Dairesini hayata geçirdi.10 Ekim 2019 Perşembe 11:17
Gelir İdaresi Başkanlığı, İnteraktif Vergi Dairesinin web ve mobil (Android ve iOS) uygulamaları aracılığıyla yurt dışı çıkış harcı ödenebilmesine ilişkin gerekli geliştirmeleri yaparak hizmete açtı.
İnteraktif Vergi Dairesinin web uygulamasına “https://ivd.gib.gov.tr” adresinden erişebilecek. Ana sayfada yer alan “Hızlı Ödeme” bölümünde “Yurt Dışına Çıkış Harcı Ödeme” menüsü aracılığıyla harç elektronik ortamda yatırılabilecek.
İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması Android veya iOS işletimine sahip cep telefonu veya tabletlere kurularak, uygulama aracılığıyla harç ödemesi gerçekleştirilebilecek.
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