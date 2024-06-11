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Sosyal Medya Yürekleri yakan görüntü! Kediyi mumla yakmaya çalıştı
Sosyal Medya

Yürekleri yakan görüntü! Kediyi mumla yakmaya çalıştı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:38:00 -

Cani bir adam demir kapıya kelepçe ile bağladığı kediye mumla işkence yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, izleyenlerin yüreklerini dağladı. Bir cani, demirlere bağladığı kediyi mumla yakarak vahşice işkence etti. Bu insanlık dışı davranış, büyük tepki toplarken, hayvanseverler ve toplumun geniş kesimleri olayı kınadı ve sorumlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Olay, hayvan hakları konusundaki duyarlılığı ve bu tür şiddet eylemlerine karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

Konyalii

kansız bunların hepsi neden cezası verilsin diye haber yapmiyorsunuz
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