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Yürekleri yakan bölgede çarpıcı görüntü!

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı bölgede kaza kırım ekipleri, inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 10:05:00 -
Yürekleri yakan bölgede çarpıcı görüntü!

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin dün kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan 11 askerin naaşı, saat 02.00 sıralarında okunan duanın ardından ambulanslarla Elazığ'a gönderilirken, yaralı 2 askerin tedavisi ise devam ediyor.

AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri, helikopterin düştüğü bölgede incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine ulaştı. Kaza kırım ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürerken, jandarma ekipleri de Çekmece köyünde önlem alıp, kaza bölgesine gidişlere izin vermedi.

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Yorumlar

dürüst

ALLAH GANİ GANİ RAHMET ETSİN,MAKAMLARI CENNET OLSUN,MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN.OSMAN PAŞA TAM BİR VATANPERVERDİ,MÜKKEMMEL BİR İNSANDI.DUA.
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Muşlu

Mekanınız cennet olsun, saygıyla şehitlerimizi anıyorum.
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