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Yaşam Yürekleri sızlatan video... Yazıklar olsun! Kasa kasa soğanları nehre döktüler
Yaşam

Yürekleri sızlatan video... Yazıklar olsun! Kasa kasa soğanları nehre döktüler

Ramazan ayının gelmesiyle yardımlaşma duygularının zirveye ulaştığı dönemde sosyal medyada dolaşan bir videoya vicdanları sızlattı. Nerede çekildiği bilinmeyen videoda bir kişi kamyon dolusu yeşil soğanı nehire boşaltıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 12:24:00 -

Sık sık skandal videoların yayınlamasıyla gündeme gelen TikTok adlı video paylaşım uygulamasında dolaşıma sokulan videoda kasa kasa yeşil soğanları nehire döken bir kişi görülüyor.

Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntülerde kamerada görünen kişinin soğanları kasadan alarak nehir suyuna boşalttığı görülüyor.

Ramazan ayında olacak iş değil

Videoya tepki gösteren kullanıcılar Ramazan ayında böyle bir israfın yapılmaması gerektiğini belirterek yardıma muhtaç insanlara dağıtılmasını istedi.

Kasıt mı var?

Gıda fiyatlarının arttığı bir dönemde kasa kasa soğanları ziyan eden kişinin neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmezken, söz konusu video daha önce de yol kenarlarına dökülen soğan ve patates haberlerini akıllara getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

bu CAAAHAAPELİYİ DEVLET MALINA KAMU MALINA ZARAR VERMEKTEN TIKACAKSIN İÇERİ BAK DÖKÜYOR MU SOĞANLARI.
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Boşnak

Şu gıda işi bir türlü rayına giremedi,bir sene soğan on lira bir sene bir lira ..
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