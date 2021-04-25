Yürekleri sızlatan video... Yazıklar olsun! Kasa kasa soğanları nehre döktüler

Sık sık skandal videoların yayınlamasıyla gündeme gelen TikTok adlı video paylaşım uygulamasında dolaşıma sokulan videoda kasa kasa yeşil soğanları nehire döken bir kişi görülüyor.

Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntülerde kamerada görünen kişinin soğanları kasadan alarak nehir suyuna boşalttığı görülüyor.

Ramazan ayında olacak iş değil

Videoya tepki gösteren kullanıcılar Ramazan ayında böyle bir israfın yapılmaması gerektiğini belirterek yardıma muhtaç insanlara dağıtılmasını istedi.

Kasıt mı var?

Gıda fiyatlarının arttığı bir dönemde kasa kasa soğanları ziyan eden kişinin neden böyle bir şey yaptığı henüz bilinmezken, söz konusu video daha önce de yol kenarlarına dökülen soğan ve patates haberlerini akıllara getirdi.