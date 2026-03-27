İran'a saldırı! Rey kenti alevler içinde kaldı, can kayıpları var!

Saldırının ardından bölgeden gelen ilk bilgiler, olayın vahametini ve can kayıplarını acı bir şekilde ortaya koydu.

Hedef alınan noktada can pazarı yaşandı

İran'ın Tahran eyaletine bağlı Rey kentinde gerçekleştirilen saldırılarda, yerleşim yerleri ve stratejik noktalar ağır hasar aldı. Saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarış başlatıldı. Yetkililer, saldırının hangi silahlarla ve hangi noktadan gerçekleştirildiğine dair detaylı inceleme başlattı.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre Afganistan uyruklu 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bölgede çalışan işçiler olduğu tahmin edilen kurbanların cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırılırken, yaralıların tedavileri çevredeki hastanelerde sürüyor. İran makamları, sivil can kayıplarına yol açan bu saldırının "cezasız kalmayacağı" mesajını vererek bölgedeki güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.