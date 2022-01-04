Yürekleri ısıtan görüntü! Kuyuya düşen çaresiz köpeğin yardımına itfaiye koştu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen çaresiz köpeğin yardımına itfaiye koştu. Yaklaşık 3 metrelik kıuyudan çıkarılan köpek tedirgin hali ile dikkat çekerken, kendisini kurtaran itfaiye erlerine kuyruk sallayarak karşılık verdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde evcil bir köpek yaklaşık 3 metrelik su kuyusuna düştü. Köpek, itfaiye erlerinin çabası ile kurtarıldı.
Bitez Mahallesi Zeytinli caddede bulunan su kuyusuna evcil bir köpek düştü. Sahibi, köpeğinin su kuyusuna düştüğünü farkederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler köpeği kuyudan çıkardı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü kuyudan çıkararak sahibine teslim etti. Köpeğin kuyudan çıkarılırken sevinci dikkat çekti.