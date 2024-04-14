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Yaşam Yürekleri hoplatan anlar! Cansız manken şakası kahkahaya boğdu
Yaşam

Yürekleri hoplatan anlar! Cansız manken şakası kahkahaya boğdu

Yeniakit Publisher
2024-04-14 13:24:00 -

Bursa'da cansız manken kılığına girerek kamera şakası yapan genç izleyenleri kahkahaya boğdu.

Bursa’da bir genç cansız manken kılığına girip giyim mağazasında ve dükkanın önündeki mankenlerin arasında hareketsiz bir şekilde beklemeye koyuldu. Yanından geçen insanların beklemediği bir anda hareket etmesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar önce çığlık atarak kaçarken, sonra da kahkahaya boğuldu.

Yaklaşık 6-7 saatini vererek bekleyen genç, şaka yaptığı insanları ise tepkilerini kameraya alarak sosyal medya hesaplarına yükledi. Video kısa sürede izlenme rekoru kırdı.

Cansız manken şakasına maruz kalan vatandaşların tepkileri yüzlerce beğeni aldı.

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