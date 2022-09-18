Yürekleri dağlayan görüntü! Susuzluktan can veren evladını kıyafetleriyle kefenledi
İtalya'ya iltica etmek için mülteci botuna binen Suriyeli baba, seyahat sırasında susuzluktan ölen oğlunu kıyafetleriyle kefenleyip tekbirler eşliğinde denize bıraktı. Söz konusu görüntüler izleyenlerin yüreklerini dağladı.
Sosyal medyada yayınlanan bir video izleyenlerin adeta yüreklerini dağladı. İtalya'ya iltica etmek için mülteci botuna binen Suriyeli baba seyahat sırasında susuzluktan can veren minik oğlunu kıyafetleriyle kefenledi. Acılı baba tekbirler eşliğinde susuzluktan ölen denize bıraktı.