  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yürekleri ağızlara getirdi! Trafiktekilerin canını hiçe saydı
Yaşam

Yürekleri ağızlara getirdi! Trafiktekilerin canını hiçe saydı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 15:59:00 -

Aksaray'da trafikte üzerindeki yükle sola yatan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Aksaray’da kamyonete yüklediği aşırı yükle karayolunda seyreden sürücü yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansırken kamyonet adeta sola yatık vaziyette seyretti.

Olay, Aksaray - Adana Kara yolunun 1. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 MA 1039 plakalı kamyonete büyük çuvallarla yük yükleyen sürücü tek bir iple bağladığı o yükle karayoluna çıktı. Kamyonetin neredeyse 3 katı yük yüklenen kamyoneti seyir halinde gören sürücüler adeta şok geçirdi. Yürekleri ağza getiren kamyonet sürücüsü yükün sol tarafa kaymasına da aldırış etmeden adeta kazaya davetiye çıkarırcasına seyretmeye devam etti. Kameraya yansıyan görüntülerde devrilmesi an meselesi olan kamyonetin de yükle birlikte sol tarafa yattığı görülürken karayolundaki bu tehlikeli taşımacılık herkesi pes dedirtti.

Patlama 20 yıl sonra gerçekleşti! Kuzey Işıkları Türkiye'de görüntülendi
Patlama 20 yıl sonra gerçekleşti! Kuzey Işıkları Türkiye'de görüntülendi

Yaşam

Patlama 20 yıl sonra gerçekleşti! Kuzey Işıkları Türkiye'de görüntülendi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

16 milyon TL'lik fiyat verildi! Tarihi yapı açık artırmayla satılacak
16 milyon TL'lik fiyat verildi! Tarihi yapı açık artırmayla satılacak

Yaşam

16 milyon TL'lik fiyat verildi! Tarihi yapı açık artırmayla satılacak

Patpat evin içine böyle girdi
Patpat evin içine böyle girdi

Yaşam

Patpat evin içine böyle girdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23