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Yürek yakan olay! Oğlunun acısına dayanamadı, ertesi gün vefat etti

Kocaeli'de evde baygın olarak bulunan Erdal Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin acısına dayanamayan annesi, bir gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

23 Temmuz 2019 Salı 19:15
Yürek yakan olay! Oğlunun acısına dayanamadı, ertesi gün vefat etti

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde evde baygın olarak bulunan 37 yaşındaki Erdal Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı haber alan İstanbul’da ki annesi ise bir gün sonra acıya dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Olay, dün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatte evinde fenalaşan iki çocuk babası 37 yaşındaki Erdal Çetinkaya bir anda yere yığıldı. Eşi tarafından baygın olarak bulunan Çetinkaya olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanenin acil servisine yaşam fonksiyonları durmuş olarak getirilen Çetinkaya, uzun süren kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı haber alan İstanbul’da ikamet eden anne Sebahat Çetinkaya ise bir gün sonra geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Birer gün arayla hayatlarını kaybeden anne ve oğlu Karamürsel Hayriye Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 19:15
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