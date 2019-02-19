Yürek yakan olay! Esma bebek yaşam savaşını kaybetti Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan Esma bebek, 84 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan minik Esma (2), 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası Emre S. tarafından dövüldüğü iddia edilen minik Esma Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma, tedaviye alındı. 84 günlük yaşam savaşını kaybetti Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Halil K. (36), aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre S., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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