0553 313 94 23

Yürek yakan olay! Esma bebek yaşam savaşını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan Esma bebek, 84 günlük yaşam savaşını kaybetti.

19 Şubat 2019 Salı 15:40
Yürek yakan olay! Esma bebek yaşam savaşını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından dövüldüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan minik Esma (2), 84 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

Geyve ilçesinde geçen 27 Kasım'da üvey babası Emre S. tarafından dövüldüğü iddia edilen minik Esma Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen minik Esma, tedaviye alındı.

84 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Günlerdir çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen baba Halil K. (36), aldığı ölüm haberi ile gözyaşlarına boğuldu.

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey baba Emre S., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:40
  1. Esma bebek
  2. Sakarya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "KPSS'ye girin sizi memur yapalım" diyen sanığa 10 yıl hapis
    1. "KPSS'ye girin sizi memur yapalım"..
    2. CHP Mansur Yavaş'ı seçim kuruluna..
    3. Hastane personeline ’İşaret dili’..
    4. Pakistan'da Şahbaz Şerif'e yurt dışına..
    5. Trump-Kim zirvesine doğru
    6. Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne..
    7. Leylekler festivalle karşılanacak
    8. HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında..
    9. Amik Ovası’nda sular yükseldi
    10. Sinop’taki ev yangını
    11. Lice Belediyesi yol temizleme..
    12. Esad rejimi İdlib’e yine saldırdı: 5..
    13. 4. Uluslararası Mersin Maratonu'nun..
    14. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den AP'ye..
    15. Minik eller ahşabı sanata dönüştürdü
    16. Kayseri Şehir Hastanesinden Sağlık..
    17. GÜNCELLEME 2 - Muğla'da maden..
    18. PTT’den ‘Kişisel Pul’ uygulaması
    19. Sivassporlu Hugo Vieira'nın tedavisi..
    20. GSO Başkanı Ünverdi yatırımcıları..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü