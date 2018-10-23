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Yürek yakan kaza: Bir aile yok oldu!

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında sürücü, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

23 Ekim 2018 Salı 23:06
Yürek yakan kaza: Bir aile yok oldu!

Başkentte meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre İsmet Onur Elitok (36) idaresindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 23:06
  1. Kaza
  2. Ankara

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