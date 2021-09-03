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Ekonomi Yüreğir Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek
Ekonomi

Yüreğir Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek

Yüreğir Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 7 adet taşınmazını (büfe, iş yeri ve çay ocağı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre açık arttırma usulü ile 10 yıllığına kiraya verecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:13:00 - 2021-09-03 15:18:54
Yüreğir Belediyesi taşınmazlarını kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazların kiralama ihalesi 15.09.2021 tarih ve saat 09:20’de Yüreğir İlçe Belediyesi İhale Salonu’nda (Yavuzlar Mahallesi 4071 Sokak No:4 Yüreğir/ ADANA) gerçekleştirilecek.

Söz konusu taşınmazların ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilecek ve temin edinilebilecek. Basılı evrak bedeli (şartname) 200 (İki yüz Türk Lirası) dir.

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