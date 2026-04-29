Demek ki milyonlarca doları yurt dışına saçmaya gerek yok! Galatasaray'da yerli oyuncu farkı

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da mücadele eden sarı-kırmızılılar, yerli futbolcularının katkılarıyla başarılı bir dönem geçiriyor.

Son olarak derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray, 32. haftada Samsunspor'a konuk olacağı maçı kazanması durumunda Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğa ulaşacak.

Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da istediğini elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Şu anda Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 7 puan fark atan Galatasaray'da yerli oyuncuların performansı bu sezonki başarılarda etkili oldu.

En istikrarlısı Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'ın milli oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılılarda tüm futbolcular arasında en fazla süre alan isim konumunda bulunuyor.

Bu sezon 28 Süper Lig, 11 Şampiyonlar Ligi ve ikişer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa müsabakasında görev alan Abdülkerim, toplamda 3 bin 565 dakika sahada kaldı.

Arjantinli Mauro Icardi'nin ardından takımın ikinci kaptanlığını üstlenen tecrübeli oyuncu, savunma performansının yanı sıra bu sezon liderliğiyle de ön plana çıktı.

En golcüsü Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'daki en golcü yerli oyuncu oldu.

Sezon başından beri 28 lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa müsabakasına çıkan milli oyuncu, 3 bin 546 dakika sahada kaldı. Söz konusu 47 maçta 12 kez ağları sarsan Barış Alper, bu sezon sarı-kırmızılı takımdaki en golcü yerli oyuncu olmayı başardı.

Fiziksel kalitesi ve ileride yaptığı baskıyla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Barış Alper, bu sezon Abdülkerim Bardakcı'nın ardından takımda tüm kulvarlarda en fazla süre alan ikinci isim oldu.

Yunus'un 9 golü var

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, bu sezon toplamda 9 kez ağları sarstı.

Teknik kalitesi ve hızıyla hücum hattında birçok farklı pozisyonda görev alabilen Yunus, sezon başından beri 26 Süper Lig, 9 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa maçında görev aldı. Toplam 2 bin 317 dakika sahada kalan Yunus, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yunus, böylece Türk oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz'dan sonra bu sezon en fazla gol atan isim oldu.

Uğurcan Çakır'ın katkısı çok büyük

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kalede gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de başarılı olmasını sağladı.

Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Uğurcan, Galatasaray'da 24 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçına çıktı.

Uğurcan, ligde çıktığı 24 maçta 8 kez rakiplerine gol izni vermezken, 19 kez topu ağlarından çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Günay Güvenç ve Uğurcan Çakır'ın kaledeki performansları sayesinde ligin en az gol yiyen ekibi olmayı başardı. Toplam 31 maçta kalesinde 23 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de takımına büyük katkı veren milli file bekçisi, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da Galatasaray'ın son 16 turuna kalmasını sağladı.

Özellikle İtalya devi Juventus ile oynanan son 16 play-off turu maçlarında gösterdiği performansla beğenileri toplayan milli file bekçisi, "Devler Ligi"nde çıktığı 12 maçta 20 gol yerken, 3 kez de kalesini gole kapadı.

Eren, bu sezon 39 maçta forma giydi

Galatasaray'ın milli oyuncusu Eren Elmalı, sezon başından beri tüm kulvarlarda toplamda 39 kez maça çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de 23, Şampiyonlar Ligi'nde 10, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giyen Eren Elmalı, toplamda 2 bin 189 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu, bu maçlarda 3'ü ligde ve 1'i Süper Kupa'da olmak üzere toplam 4 gol kaydetti.

Ayrıca sol bek rotasyonunda yer alan Eren, Senegalli Ismail Jakobs ile girdiği forma mücadelesinde takım arkadaşının performansını yükseltmesine katkıda bulundu.

Kaan, Günay ve İlkay, takıma liderlik yaptı

Galatasaray'ın Türk oyuncularından Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve İlkay Gündoğan, bu sezon tecrübeleriyle takıma destek verdi.

Kaan Ayhan, Günay Güvenç ve İlkay Gündoğan, saha içindeki performanslarının dışında gösterdikleri lider özelliklerle kritik dönemlerde sarı-kırmızılı takıma destek oldu.