Rumlar "Konstantinopolis’in fatihi" ilan etmişti. Bir güzelleme de ateistlerden geldi

Daha önce yaptığı açıklamalarda cenazesinde dini ritüellerin hiçbirini istemediğini açıkça beyan eden, "Başıma ne hoca ne dede gelsin, beni yıkamasınlar" diyerek toplumun inanç yapısına karşı mesafesini ortaya koyan Salman, Silivri’de İmamoğlu’na seslenerek "Umudum seninle" dedi. İnanç dünyasından kopuk bir profil çizen Salman’ın bu desteği, İmamoğlu’nun kimlerin umudu haline geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şer Odaklarının Ortak Umudu: İmamoğlu

İmamoğlu’na gelen bu destek sadece Salman ile sınırlı değil. Türkiye’nin milli ve manevi değerleriyle her fırsatta çatışan yapıların, İmamoğlu isminde birleşmesi dikkatlerden kaçmıyor. İşte o "tanıdık" listenin bazı halkaları:

Marjinal Gruplar ve LGBT Savunucuları: Aile yapısını dinamitlemeye çalışan yapılar, her fırsatta İmamoğlu’nu bir "özgürlük figürü" olarak parlatmaya çalışıyor.

Aile yapısını dinamitlemeye çalışan yapılar, her fırsatta İmamoğlu’nu bir "özgürlük figürü" olarak parlatmaya çalışıyor. Milli Menfaat Karşıtı Yapılar: TTB (Türk Tabipleri Birliği) gibi, savunma sanayii hamlelerine ve milli operasyonlara karşı duran odaklar, İmamoğlu’nun en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

Dış Odakların İlgisi: Göreve geldiği günden bu yana İngiltere Büyükelçiliği başta olmak üzere batılı diplomatlarla kurduğu sıkı temaslar ve Yunan basınında hakkında çıkan "Konstantinopolis’in yeni fatihi" benzeri güzellemeler, desteğin sınır ötesine taştığını gösteriyor.

Toplumun Değerlerinden Uzak, "Öteki"nin Umudu

Milletin camisiyle, duasıyla ve gelenekleriyle barışık olamayan isimlerin Silivri kuyruğuna girmesi, kamuoyunda "Hangi Türkiye’nin umudu?" sorusunu sordu. Türkiye düşmanlığıyla nam salmış çevrelerin, inanç karşıtı figürlerin ve batıdan talimat bekleyen yapıların tek bir isim üzerinde ittifak etmesi, davanın hukuki boyutundan çok siyasi rotasını da açıkça faş etmiş oldu.