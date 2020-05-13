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Aktüel

Yunusemre’nin parklarında düzenleme çalışmaları devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan Yunus Emre Kültür Parkı, Ortaköy Mesire Alanı, Çapaçarık, Horozköy Çamlık ile diğer parklarda yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:07:15 -
Yunusemre’nin parklarında düzenleme çalışmaları devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan Yunus Emre Kültür Parkı, Ortaköy Mesire Alanı, Çapaçarık, Horozköy Çamlık ile diğer parklarda yeşillendirme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüs (Covid-19) salgını ile bir yandan etkin mücadele gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, rutin hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Belediye ekipleri, parklarda, mesire alanlarında yeşillendirme ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşların biraz daha sabır göstermesi gerektiğini vurgulayarak, “Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu süreçte rutin hizmetlerimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Yunus Emre Kültür Parkı, Ortaköy Mesire Alanı, Çapaçarık Camii ve Çevresi, Horozköy Çamlık Alanı ve parklarımızda yeşillendirme ve bakım çalışması yapıyor. Virüs belası ortadan tamamen kalkmadan bu süreçte tedbiri elden bırakmamalıyız. Henüz her şey bitmiş değil. Tüm vatandaşlarımız kurallara uysun. Biraz daha sabır Birlikte, sosyal mesafeyi gözeterek keyifle vakit geçireceğimiz günlere az kaldı. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

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