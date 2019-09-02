Yunusemre kuşak güreşinde madalyaları topladı Yunusemre Belediyesi Güreş Takımı, Sinop’ta gerçekleştirilen Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Yunusemre Belediyesi Güreş Takımı, Sinop’ta gerçekleştirilen Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Sinop’ta yapılan Yıldızlar Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’na Yunusemre Güreş Takımı damga vurdu. 26 ilden 340 sporcunun katıldığı şampiyonada kızlarda 40 kg’de Sura Nil Karasu, 44 kg’de Esma Karafil 1., İkranur Durak 2., 52 kg’de Ayşe Baş 2., 48 kg’de Sidar Cihangir, Sezin Recepçe, +63 kg’de Irmak Yalınç 3. olurken; erkeklerde 46 kg’de Alp Çalışkan 2., 66 kg’de Abdullah İnci 1., Cuma Çiçek 2., 73 kg’de Hakkı Emir Ulaş 1. oldu. Şampiyona yakalanan başarının mutluluk verici olduğunu dile getiren Güreş Antrenörü Halil Atmaca, her zaman en büyük destekçileri olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür etti.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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