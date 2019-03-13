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Yunusemre Belediyespor’un play-off programı belli oldu

Süper Amatör Lig B grubunda sezonu 2.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:18
Yunusemre Belediyespor’un play-off programı belli oldu

Süper Amatör Lig B grubunda sezonu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Yunusemre Belediye Spor Futbol Takımı Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkmak için oynayacağı müsabakaların program ve tarihleri belli oldu.


Süper Amatör Lig B grubunda mücadele eden, sezonu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Yunusemre Belediyespor Futbol Takımının BAL’a çıkmak için oynayacağı müsabakaların program ve tarihleri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında federasyon temsilcileri ile kulüp yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantının ardından belli oldu. Play-off’taAlaşehir Belediyespor, Kula Belediyespor,Sanayisporile mücadele edecek Yunusemre Belediyespor Bölgesel Amatör Lig’e yükselme mücadelesi verecek.


Toplantıda yapılan fikstür çekimine göre Yunusemre Belediyespor Play-Off grubunda ilk hafta maçında 17 Mart Pazar günü Saat 14:00 de Manisa Sanayispor’u konuk edecek. Çift Devreli Lig Usulüne göre 4 takım arasında oynanacak müsabakalar sonucunda grubu 1.sırada bitirecek takım doğrudan Bölgesel Amatör Lige yükselirken, 2. sırada yer alacak takım play-out müsabakası oynamaya hak kazanacak veya BAL’da mücadele eden Manisa takımlarının ligdeki sıralamasına göre doğrudan Bölgesel Amatör Lige yükselme hakkını elde edecek.


Hedeflerinin BAL’a yükselmek olduğunu dile getiren YunusemreBelediyespor Kulübü BaşkanıArifAlkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Normal sezonun bitmesinin ardından artık takım olarak tamamıyla play-off maçlarına kilitlendik. Sezon başında koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok önemli maçlar oynayacağız. İnşallahyeniden Bölgesel Amatör Lige yükselerek hedefimizi tuttururuz.” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:18
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