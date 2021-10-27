Yunus Yıldırım kimdir? Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım nereli?
Yunus Yıldırım kimdir? Serdar Tatlı’nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa etmesinden sonra MHK başkanı kim olacağı merak ediliyordu. Serdar Tatlı’nın yerine MHK başkanı Ferhat Gündoğdu oldu. Merkez Hakem Kurulu üyeleri arasında Yunus Yıldırım da yer aldı. Peki Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım kimdir? Yunus Yıldırım nereli, kaç yaşında? Yunus Yıldırım ne iş yapmaka?
Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: Başkan Ferhat Gündoğdu, üyeler , Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu oldu. Peki Yunus Yıldırım kimdir? i Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım nereli?
Yunus Yıldırım kimdir?
Yunus Yıldırım 23 Şubat 1970 tarihinde Manisa Alaşehir doğumludur. Eski bir hakem olan Yunus Yıldırım, Manisa bölgesi hakemi olan Yunus Yıldırım'ın asıl mesleği Beden Eğitimi öğretmenliğidir. Super Lig'deki ilk maçı 10 Ağustos 2003 tarihli Adanaspor - Malatyaspor karşılaşmasıdır. Şu ana kadar dört derbi maçı ile 2008 Türkiye Kupası Finali'ni yönetti. 2014-15 sezonu sonunda Yıldırım hakemliği bıraktı. 14 Kasım 2015 tarihinde Akhisar Belediyespor ile Göztepe arasında oynanan maçla jübilesini yaptı.