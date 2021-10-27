Yunus Yıldırım kimdir? Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım nereli?

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor: Başkan Ferhat Gündoğdu, üyeler , Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu, Serdar Çakıroğlu oldu. Peki Yunus Yıldırım kimdir? i Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım nereli?

Yunus Yıldırım kimdir?

Yunus Yıldırım 23 Şubat 1970 tarihinde Manisa Alaşehir doğumludur. Eski bir hakem olan Yunus Yıldırım, Manisa bölgesi hakemi olan Yunus Yıldırım'ın asıl mesleği Beden Eğitimi öğretmenliğidir. Super Lig'deki ilk maçı 10 Ağustos 2003 tarihli Adanaspor - Malatyaspor karşılaşmasıdır. Şu ana kadar dört derbi maçı ile 2008 Türkiye Kupası Finali'ni yönetti. 2014-15 sezonu sonunda Yıldırım hakemliği bıraktı. 14 Kasım 2015 tarihinde Akhisar Belediyespor ile Göztepe arasında oynanan maçla jübilesini yaptı.