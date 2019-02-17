Yunus Öztürk Talasgücü Belediyespor’da

Kayseri BAL’da tek takım olarak temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor TFF 1.Lig ekiplerinden Altayspor ile yollarını ayıran Kayserili savunma oyuncusu Yunus Öztürk’ü kadrosuna kattı.Son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Altayspor’da forma giyen 1997 doğumlu Yunus Öztürk’ü transfer ederek kadrosuna kattı.Kayseri Erciyesspor’da futbola başlayan ve 10 yıl Mavi-Siyahlı formayı giyen Yunus Öztürk ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan sonra İzmir ekibi Altay’a transfer olan Yunus Öztürk yeniden amatöre dönüş yaptı.