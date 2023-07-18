Yunus Akgün için Fransa iddiası yalan değil! Belli oldu: Başına talih kuşu kondu! Bomba transfer için 'evet' dedi

Mostafa Mohamed'in bonservisini alan Nantes, Galatasaray'dan bir futbolcunun daha peşinde. Fransız takımının bu kez Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

"YUNUS AKGÜN, NANTES'A 'EVET' DEDİ"

Foot Mercato'nun haberine göre; Ludovic Blas'ı 15 milyon euro bonservis bedeliyle Rennes'e satan Nantes, bu futbolcunun boşluğunu Yunus ile doldurmak amacında. "Yunus Akgün Nantes'a 'evet' dedi" başlığıyla verilen haberde, 23 yaşındaki futbolcunun da Fransız ekibine transfer olmak istediği iddia edildi.

NANTES KİRALAMAK İSTİYOR

Nantes'ın Yunus Akgün'ü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve bu konuda Galatasaray ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geride kalan sezonda 28 maça çıkan sağ kanat hücumcusu 1 gol atarken, 4 kez de asist yaptı. Yunus'un sarı kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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