Sony'den dikkat çeken hamle! Hiç kimse bunu beklemiyordu: sessizliğini bozarak aynasız makinesini tanıttı! Geri döndü

Yıllar boyunca akıllı telefonların popülerleşmesiyle birlikte dijital fotoğraf makineleri popülaritesini yitirse de, hala birçok fotoğraf tutkunu tarafından tercih ediliyor. Sony, sessizliğini bozarak yeni A6700 APS-C aynasız fotoğraf makinesini tanıttı. Bu yeni model, 26MP sensörü ve yapay zeka destekli otomatik odaklama özellikleriyle dikkat çekiyor. Sony’nin A6700 modeli, küçük boyutları ve yüksek performansıyla fotoğraf severlerin beklentilerini karşılamayı hedefliyor. Piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı henüz netleşmese de, Sony’nin bu yeni fotoğraf makinesi büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor.

Sony’nin dijital fotoğraf makinelerine geri dönüşü, fotoğrafçılık tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. Yeni A6700 modeli, gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 26MP sensörü ve yapay zeka destekli otomatik odaklama, kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraf ve video çekme imkanı sunuyor. Vlog çekimlerini kolaylaştıran 4K 120p video özelliği ve aktif mod stabilizasyon sayesinde hareketli çekimlerde daha istikrarlı sonuçlar elde edilebiliyor. Ayrıca yapay zeka destekli otomatik çerçeveleme ile nesneleri doğru bir şekilde tanıma ve takip etme özelliği bulunuyor. Kamera, dayanıklı yapısıyla su ve toza karşı koruma sağlıyor. USB 3.2 Gen 2 portu sayesinde hızlı veri transferi mümkün olurken, pil ömrü de 570 fotoğrafa kadar çıkabiliyor. Sony’nin yeni A6700 modeli, fotoğraf severlere yüksek performans ve işlevsellik sunarak dijital fotoğraf makineleri sektöründe iddialı bir geri dönüş yapıyor.

Yeni Sony A6700, dijital fotoğraf makineleri alanında kullanıcılara üstün özellikler sunarak sektöre geri dönüş yapıyor. 26MP sensörü, yapay zeka destekli otomatik odaklama ve 4K 120p video özelliğiyle etkileyici sonuçlar elde edilebiliyor. Dayanıklı yapı, su ve toza karşı koruma sağlarken, USB 3.2 Gen 2 portu hızlı veri transferini kolaylaştırıyor. Yüksek performansıyla fotoğrafçılık tutkunlarının ilgisini çeken A6700, kullanıcılarına üstün kaliteli fotoğraf ve video deneyimi sunuyor. Sony’nin geri dönüşü, fotoğrafçılık dünyasında heyecan uyandırırken, A6700 modeliyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.